Juventus, il Valencia vuole Arthur in prestito secco: i bianconeri vorrebbero l'obbligo di riscatto

vedi letture

Dopo i grandi colpi in entrata, per la Juventus è arrivato il momento delle cessioni. Il brasiliano Arthur è uno dei centrocampisti del mercato. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore è spuntato il Valencia di Rino Gattuso, che avrebbe chiesto il giocatore in prestito secco per un anno. Lo stipendio da 6 milioni a stagione (più altri 2 di bonus) complica l'affare ed il club spagnolo avrebbe chiesto alla Juventus di partecipare alle spese dell'ingaggio. A Torino, qualora il giocatore accettasse la destinazione, vorrebbero inserire condizioni che possano rendere obbligatorio un riscatto.