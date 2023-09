Juventus, Iling in Premier la chiave per Berardi: ma il Sassuolo difficilmente cambierà idea

Manca ancora tanto al mercato di gennaio ma la Juventus pensa già a come rinforzare l'organico. Al fischio d'inizio delle trattative c'è ancora tempo, si partirà fra tre mesi, ma alla Continassa hanno chiaro un obiettivo in testa. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, resta sempre fisso il mirino su Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo è sempre stato un obiettivo bianconero ma nella sessione estiva il club aveva respinto le avances.

La strategia

Il quotidiano in edicola spiega però come potrebbe essere Samuel Iling-Junior la chiave per arrivare alla punta neroverde. Il giovane esterno della Juventus, chiuso anche dall'esplosione di Cambiaso, avrebbe diversi estimatori in Premier League, dove ci sarebbero club che non si farebbero problemi ad investire 15-20 milioni di euro. Va detto comunque che gli emiliani difficilmente cambieranno idea rispetto alle posizioni di agosto a maggior ragione a gennaio.