Juventus, in arrivo nuove sanzioni: cosa rischia con la fine dell'inchiesta sulle manovre stipendi

Il procuratore federale Giuseppe Chinè sta chiudendo l'inchiesta sulla Juventus che riguarda le "manovre stipendi" nelle stagioni del Covid e nei prossimi giorni dovrà informare i potenziali incolpati con una sorta di pre-deferimento. Questo percorso di giustizia sportiva va in una direzione chiara: la responsabilità del club e di chi lo dirigeva.

A livello di tempistiche, la volontà sarebbe quella di andare in Tribunale tra la fine di aprile e l'inizio di maggio così da concludere il percorso giudiziario entro la fine del campionato per i due gradi federali. Nello scambio di mail tra i dirigenti e i procuratori dei giocatori, al centro dell'indagine, la procura federale ha ritenuto insufficiente il livello di consapevolezza dei giocatori quindi i calciatori dovrebbero restare fuori dai deferimenti ed evitare il rischio di un mese di squalifica come veniva paventato in un primo momento. Contrariamente a rischiare insieme a club e dirigenti potrebbero essere direttamente i procuratori.

Ma cosa rischia la Juventus a tal proposito? Una multa, anzi una maxi multa se verranno calcolate le cifre inserite nelle diverse side lettere che non sono state depositate in Lega calcio o in FIGC. Oppure una multa più "uno o più punti" di penalizzazione. Mentre per i dirigenti l'inibizione potrebbe essere di "durata non inferiore ai sei mesi". E l'UEFA? Per ora ha lasciato tutto il pallino nelle mani della giustizia sportiva italiana. Solo dopo, si vedrà. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.