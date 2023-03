Juventus, ingaggio ridotto per Pogba? Il club gradirebbe ma il giocatore per ora non ci pensa

In casa Juventus tiene banco la questione Paul Pogba, col francese che ha preso parte solo a 35 minuti di gioco in questa stagione e con l'ultimo infortunio che lo terrà fuori circa un mese. Una delle ipotesi paventate dalla Gazzetta dello Sport riguarda il possibile taglio dell'ingaggio di quest'anno del giocatore, una sorta di rinuncia "volontaria" sullo stipendio 2022/2023 come piccolo risarcimento per la società. Un gesto che in passato fece Redondo col Milan, ma verso il quale il giocatore non ha dato segnali in questo momento.