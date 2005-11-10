Juventus, Kamil Grabara indosserà il numero 1. La maglia di Buffon parla di nuovo polacco
La maglia numero 1 della Juventus non rimarrà senza proprietario. Dopo il trasferimento di Mattia Perin, che l’ha indossata nelle ultime due stagioni, al Palermo, i bianconeri affideranno infatti a Kamil Grabara la storica maglia, vestita ovviamente da Gianluigi Buffon e da tanti altri grandi protagonisti nella storia della Vecchia Signora.
L’1 bianconero parla polacco
Tra Buffon e Perin, però, il numero di maglia tradizionale per i portieri ha avuto anche un altro padrone, cioè Wojciech Szczesny, polacco come il classe ’99 Grabara. Due delle tre eccezioni - l’altra riguarda l’olandese Edwin van der Sar - alla tradizione che vede il numero 1 della Juve sulle spalle di un italiano. Ricordiamo che i numeri fissi sulle maglie, in Serie A, sono in vigore dal 1995. Considerando la particolarità del ruolo, però, è possibile ricostruire in maniera più dettagliata i vari passaggi di casacca.
I numeri 1 della Juventus nel dopoguerra
Mattia Perin (2024/25-2026/27)
Wojciech Szczesny (2018/19-2023/24)
Gianluigi Buffon (2001/02-2017/18)
Edwin van der Sar (1999/00-2000/01)
Angelo Peruzzi (1991/92-1998/99)
Michelangelo Rampulla (1992/93-1995/96)
Stefano Tacconi (1983/84-1991/92)
Luciano Bodini (1982/83-1984/85 e 1980/81)
Dino Zoff (1972/73-1982/83)
Giancarlo Alessandrelli (1976/77)
Roberto Tancredi (1970/71)
Massimo Piloni (1970/71)
Roberto Anzolin (1963/64-1964/65, 1966/67 e 1968/69)
Carlo Mattrel (1958/59 e 1963/64-1964/65)
Giuseppe Vavassori (1959/60)
Giovanni Viola (1951/52 e 1955/56)
Filippo Cavalli (1951/52)