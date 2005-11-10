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Juventus, Kamil Grabara indosserà il numero 1. La maglia di Buffon parla di nuovo polacco

Juventus, Kamil Grabara indosserà il numero 1. La maglia di Buffon parla di nuovo polacco
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 13:50Serie A
L'estremo difensore prelevato dal Wolfsburg eredita il numero di maglia da Mattia Perin, che si è trasferito al Palermo in Serie B

La maglia numero 1 della Juventus non rimarrà senza proprietario. Dopo il trasferimento di Mattia Perin, che l’ha indossata nelle ultime due stagioni, al Palermo, i bianconeri affideranno infatti a Kamil Grabara la storica maglia, vestita ovviamente da Gianluigi Buffon e da tanti altri grandi protagonisti nella storia della Vecchia Signora.

L’1 bianconero parla polacco

Tra Buffon e Perin, però, il numero di maglia tradizionale per i portieri ha avuto anche un altro padrone, cioè Wojciech Szczesny, polacco come il classe ’99 Grabara. Due delle tre eccezioni - l’altra riguarda l’olandese Edwin van der Sar - alla tradizione che vede il numero 1 della Juve sulle spalle di un italiano. Ricordiamo che i numeri fissi sulle maglie, in Serie A, sono in vigore dal 1995. Considerando la particolarità del ruolo, però, è possibile ricostruire in maniera più dettagliata i vari passaggi di casacca.

I numeri 1 della Juventus nel dopoguerra

Mattia Perin (2024/25-2026/27)

Wojciech Szczesny (2018/19-2023/24)

Gianluigi Buffon (2001/02-2017/18)

Edwin van der Sar (1999/00-2000/01)

Angelo Peruzzi (1991/92-1998/99)

Michelangelo Rampulla (1992/93-1995/96)

Stefano Tacconi (1983/84-1991/92)

Luciano Bodini (1982/83-1984/85 e 1980/81)

Dino Zoff (1972/73-1982/83)

Giancarlo Alessandrelli (1976/77)

Roberto Tancredi (1970/71)

Massimo Piloni (1970/71)

Roberto Anzolin (1963/64-1964/65, 1966/67 e 1968/69)

Carlo Mattrel (1958/59 e 1963/64-1964/65)

Giuseppe Vavassori (1959/60)

Giovanni Viola (1951/52 e 1955/56)

Filippo Cavalli (1951/52)

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Fonte Da Torino, Camillo Demichelis

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