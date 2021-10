Juventus, Kulusevski: "Importante per meerei segnare. Adesso spero di giocare di più"

Attraverso i microfoni di Infinty Dejan Kukusevski, tecnico della Juventus, ha commentato il successo per 1-0 contro lo Zenit San Pietroburgo in Champions League: “Vincere è stato importane così come per me segnare. Spero di giocare di più e aiutare la squadra. Voglio fare meglio e giocare di più”.