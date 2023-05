Juventus, le ultime di formazione: 3-5-2 per Allegri con Di Maria alle spalle di Vlahovic

Le ultime di formazione a poche ore dal fischio d'inizio di Juventus-Siviglia, semifinale d'andata di Europa League. Massimiliano Allegri è intenzionato a schierare una difesa a tre che, senza Bremer, si affiderà a capitan Bonucci. Alex Sandro favorito per una maglia da titolare rispetto a Gatti, così come Miretti avanti a Fagioli in un centrocampo che sarà composto anche da Locatelli e Rabiot. Alle spalle di Vlahovic ci sarà Di Maria.

Juventus (3-5-2) - Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.