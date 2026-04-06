Juventus, McKennie non pensa alle altre: "Concentrati su noi stessi, speriamo di vincere"
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Weston McKennie, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così dopo i risultati favorevoli delle altre in lotta per la Champions: "Siamo concentrati sulle nostre partite, il momento aiuta, ma dobbiamo stare concentrati su noi stessi, abbiamo il controllo sul nostro destino, speriamo di vincere".
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