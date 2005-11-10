Ufficiale Fruchtl lascia il Lecce e firma con il Salisburgo: "Sono contento, darò il massimo"

L'estremo difensore si trasferisce in Austria a titolo definitivo. Ai giallorossi anche una percentuale sulla futura rivendita.

La cessione di Christian Fruchtl era nell'aria e adesso è diventata anche ufficiale. Il Lecce ha venduto il portiere al Salisburgo, come reso noto proprio dai salentini sul proprio sito: "L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Früchtl all’FC Red Bull Salisburgo".

Il comunicato del Salisburgo

"L'FC Red Bull Salisburgo ha un nuovo portiere! Il ventiseienne tedesco Christian Früchtl arriva ai nostri Red Bulls dal club italiano US Lecce e firma un contratto triennale. Il nostro nuovo portiere proviene dal settore giovanile del Bayern Monaco, dove ha giocato con la squadra Under 17 (24 partite), l'Under 19 (10), il Bayern II (72) e infine la prima squadra (1), contribuendo a numerose vittorie di titoli. Ha anche trascorso periodi in prestito al Norimberga e a titolo definitivo con i rivali di campionato dell'Austria Vienna (80 partite), maturando esperienza nella Bundesliga ADMIRAL. Più recentemente, Früchtl ha giocato con l'US Lecce, squadra di Serie A italiana (2 partite)".

Le parole di Fruchtl

"Sono molto felice che le discussioni positive abbiano portato a una conclusione positiva e che ora io sia all'FC Red Bull Salisburgo. Da giocatore dell'Austria Vienna, sono stato qui abbastanza spesso circa due anni fa e non ho i migliori ricordi, perché all'epoca perdevamo quasi sempre. Quindi sono ancora più contento di aver firmato qui e di essere dall'altra parte. I miei compiti sono chiari: darò il massimo, farò del mio meglio e spronerò i miei nuovi compagni di squadra affinché insieme possiamo raggiungere i migliori risultati possibili".