Juventus, McKennie: "Ruolo? Oggi gioco più centrale, devo correre per la squadra"

vedi letture

Il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il PSV valido per l’andata dei playoff di Champions League.

Come giocherete?

"Molto importante questa partita, giochiamo in casa e conta molto per noi e per i tifosi avanzare in Champions. PSV è una squadra molto forte, ma speriamo oggi di giocare bene a calcio: con cuore corsa vinciamo la partita".

Come giochi a livello di ruolo?

"Devo correre per la squadra, giocando terzino piuttosto che come trequartista. Oggi gioco più centrale, c'è da pressare in avanti uniti come squadra".