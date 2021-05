Juventus-Milan, tocca a Brahim Diaz: "Grato a Pioli per la fiducia. Siamo forti e uniti"

Intervenuto ai microfoni di 'MilanTv' Brahim Diaz ha parlato nel pre-partita di Juventus-Milan. Queste le sue parole:

Sull'entusiasmo dei tifosi in un anno così difficile.

"Abbiamo tifosi incredibili, che ci invidiano in tanti. Oggi sono stati incredibili nell'appoggiarci così come nel resto dell'anno anche se non sono stati allo stadio con noi. Meritano la vittoria stasera"

Sulla fiducia del mister.



"Sì. Sono molto grato al mister per il fatto che creda in me, così come in tutti gli altri giocatori. Cerco di dare sempre il massimo per ripagare la sua fiducia e per aiutare la squadra sia dal punto di vista offensivo che difensivo"

Su come è stata preparata la partita in settimana.

"Siamo il Milan e dobbiamo vincere tutte le partite che giochiamo. Abbiamo preparato bene questa partita, siamo forti mentalmente e uniti. Questa partita scenderemo in campo per vincere"