Juventus, Morata fuori anche nell'allenamento odierno: non ci sarà col Verona, a rischio lo Spezia

Alvaro Morata ancora fuori: lo spagnolo non ha partecipato all'allenamento di squadra quest'oggi e contro il Verona non dovrebbe esserci: secondo le ultime indiscrezioni, il centravanti bianconero è in dubbio anche per lo Spezia. Se a questo si aggiunge la perdurante assenza di Dybala, ieri volato a Barcellona per un consulto circa il problema al ginocchio, il reparto offensivo della Vecchia Signora continua ad essere ai minimi termini.