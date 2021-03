Juventus, Nedved esalta Cristiano Ronaldo: "Difficilmente sbaglia questo tipo di partite"

Il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Porto: "Se fossi giocatore come preparerei questa sfida? Non mi ricordo, dovrei tornare troppo indietro. Mi dispiace che non ci siano i tifosi, ma dobbiamo affrontare questa situazione. Devi fare qualcosina in più in queste partite, altrimenti è difficile pensare di passare il turno".

Come sta Ronaldo?

"Arrivi sempre a marzo in cui affronti gare decisive, è una normalità. Ronaldo è molto carico, gli abbiamo fatto risparmiare qualche minuto in campionato. Ovviamente puntiamo su di lui, difficilmente sbaglia queste partite. Sarà il nostro punto di forza".