Juventus, Nicolussi Caviglia: "Ieri impossibile servire le punte in verticale"

vedi letture

Schierato da titolare ieri contro l'Inter, il centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia ha commentato rapidamente il pari ottenuto contro i nerazzurri nella sfida dell'Allianz Stadium: "Sicuramente possiamo essere più pericolosi. Quando giravamo palla anche loro erano un po' speculativi e hanno stravolto, quando costruivano. Quindi abbiamo cercato di chiudere gli spazi", ha detto il centrocampista ai microfoni di Rai Sport.

"Oggi era impossibile servire gli attaccanti in verticale"

"Tuttavia, giocare più in verticale sicuramente creerebbe più occasioni, anche perché Chiesa e Vlahovic magari possono andare più in difficoltà, se devono fare 70-80 metri di campo. Oggi non è stato possibile servirli in verticale, perché anche l'Inter fa una buona fase difensiva ed è molto cinica quando riparte".

Per il centrocampista aostano quella di ieri è la presenza numero 2 in stagione, la quinta con la maglia della Juventus 'dei grandi': le prime tre arrivarono addirittura nel 2019, poi i prestiti a Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana e il ritorno alla corte di Allegri, che ha più volte parlato positivamente del classe 2000 cresciuto proprio nelle giovanili bianconere. Dopo quattro scampoli di partita ieri è arrivata la sua prima presenza in campo da titolare, una bella soddisfazione per chi, come lui, proviene dal vivaio della Vecchia Signora.