Juventus, nome nuovo di mercato: nel mirino c'è Doig del Sassuolo. Piace a Tudor

Appena festeggiato il ritorno in Serie A con il suo Sassuolo, per l'esterno mancino scozzese Josh Doig (23 anni) potrebbe essere arrivato il momento di cambiare casacca, rimanendo sempre però all'interno del contesto della massima divisione italiana. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, infatti, Doig è finito nel mirino della Juventus.

Il tecnico dei bianconeri Igor Tudor ha dato il via libera per due colpi: Dan Ndoye del Bologna e Josh Doig del Sassuolo. La nuova dirigenza bianconera, con Comolli e Chiellini a capo della sezione sportiva, lavora per avviare le trattative ma le richieste delle due società emiliane sono alte.

Il Bologna vuole 40 milioni di euro per il suo esterno d'attacco mentre per il Sassuolo potrebbero non bastare 15 milioni di euro per privarsi del giocatore scozzese. Siamo solo alle prime schermaglie e vedremo dunque se ci saranno nuovi movimenti sul fronte Doig-Juventus o se la voce è destinata a restare solo una chiacchiera del calciomercato Sassuolo estivo. I due esterni, giovani e affamati, si inseriscono in un piano che guarda al Mondiale per Club e allo scudetto 2025/26 ma è difficile che si arrivi a dama entro il 15 giugno.