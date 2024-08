Juventus oltre Chiesa: occhi su Galeno, Giuntoli vorrebbe chiudere con una formula precisa

La Juventus vuole un'esterno d'attacco, indipendentemente dal futuro di Federico Chiesa (in scadenza di contratto tra meno di un anno ed estromesso dal progetto tecnico). E tra i nomi individuati dalla dirigenza bianconera c'è sicuramente Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno, brasiliano che milita nel Porto.

Il direttore tecnico Cristiano Giuntoli avrebbe in mente la formula ideale per prelevare il cartellino del classe 1997. Come riportato da La Stampa, infatti, la 'Signora' vorrebbero acquistare il giocatore che viene valutato 40 milioni di euro dai Dragoes, seppur in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal raggiungimento di alcuni obiettivi stagionali.

Il Porto, dal canto suo, non sarebbe disposto a cedere Galeno a queste condizioni e per liberare il giocatore di 26 anni accetta solo un'offerta a titolo definitivo alle cifre stabilite. Come alternativa ci sarebbe Francisco Conceicao, figlio d'arte dell'ex Inter e Lazio Sergio.