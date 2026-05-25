Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Tutti gli errori di Tare al Milan: spesi 170 milioni, 74 solo per Jashari, De Winter ed Estupinan

Tutti gli errori di Tare al Milan: spesi 170 milioni, 74 solo per Jashari, De Winter ed EstupinanTUTTO mercato WEB
© foto di FEDERICO SERRA
Alessio Del Lungo
autore
Alessio Del Lungo
Oggi alle 20:30Serie A

Una delle figure che è stata individuata come colpevole dalla proprietà per la stagione fallimentare del Milan è quella di Igli Tare, direttore sportivo che è stato sollevato oggi dal suo incarico. Quello che gli viene ovviamente imputato principalmente è un mercato non all'altezza, che non ha colmato le lacune presenti all'interno della rosa. Il suo acquisto più oneroso è stato quello di Christopher Nkunku, per cui sono stati sborsati 37 milioni di euro, mentre la cessione che ha garantito l'entrata maggiore è quella di Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City per 54,9 milioni di euro.

Tare ha insistito in estate per far arrivare Ardon Jashari dal Club Brugge, ma i 36 milioni sono sembrati troppi per quello che è riuscito a far vedere lo svizzero. Marginale anche il contributo fornito da Samuele Ricci e Koni De Winter, prelevati da Torino e Genoa per 23 e 20 milioni. Le sue due intuizioni migliori sono state senza dubbio quelle che hanno permesso di portare Adrien Rabiot e Luka Modric al Milan: il centrocampista francese aveva litigato con Rowe al Marsiglia ed è arrivato per 7 milioni, il croato invece si è trasferito a parametro zero. Positivi pure gli addii di Malick Thiaw per 35 milioni di euro e di Noah Okafor per 19 milioni. Di seguito tutti i dettagli sulla campagna acquisti del Milan:

ACQUISTI 2025-2026
Christopher Nkunku dal Chelsea a titolo definitivo per 37 milioni di euro
Ardon Jashari dal Club Brugge a titolo definitivo per 36 milioni di euro
Samuele Ricci dal Torino a titolo definitivo per 23 milioni di euro
Koni De Winter dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro
Pervis Estupinan dal Brighton a titolo definitivo per 17 milioni di euro
Zachary Athekame Young Boys a titolo definitivo per 10 milioni di euro
Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona a titolo definitivo per 8 milioni di euro
Adrien Rabiot dal Marsiglia a titolo definitivo per 7 milioni di euro
David Odogu dal Wolfsburg a titolo definitivo per 7 milioni di euro
Alvaro Morata dal Galatasaray a titolo definitivo per 5 milioni di euro
Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito
Luka Modric a titolo definitivo a parametro zero
Pietro Terracciano a titolo definitivo a parametro zero
Spesa totale 170 milioni di euro

CESSIONI 2025-2026
Tijjani Reijnders al Manchester City a titolo definitivo per 54,9 milioni di euro
Malick Thiaw al Newcastle a titolo definitivo per 35 milioni di euro
Theo Hernandez all'Al Hilal a titolo definitivo per 25 milioni di euro
Noah Okafor al Leeds a titolo definitivo per 19 milioni di euro
Pierre Kalulu alla Juventus a titolo definitivo per 14,3 milioni di euro
Emerson Royal al Flamengo a titolo definitivo per 9 milioni di euro
Yacine Adli all'Al-Shabab a titolo definitivo per 7 milioni di euro
Yunus Musah all'Atalanta in prestito per 4 milioni di euro
Marco Pellegrino al Boca Juniors a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro
Alex Jimenez al Bournemouth in prestito per 1,5 milioni di euro, riscattato per 18,5 milioni di euro
Tommaso Pobega al Bologna in prestito per 1 milione di euro, riscattato per 7 milioni di euro
Marco Sportiello all'Atalanta a titolo definitivo per 800mila euro
Filippo Terracciano alla Cremonese in prestito per 500mila euro
Warren Bondo alla Cremonese in prestito per 500mila euro
Luka Jovic, contratto non rinnovato
Davide Calabria, contratto non rinnovato
Marko Lazetic, contratto non rinnovato
Devis Vasquez, contratto non rinnovato
Alessandro Florenzi, contratto non rinnovato
Alvaro Morata al Como in prestito per 1 milione di euro, sarà riscattato a 9 milioni di euro
Kevin Zeroli alla Juve Stabia in prestito
Lorenzo Colombo al Genoa in prestito, riscattato per 7 milioni di euro
Francesco Camarda al Lecce in prestito
Samuel Chukwueze al Fulham in prestito
Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito
Alphadjo Cissè al Catanzaro in prestito
Incasso totale 177 milioni di euro, 218,5 milioni considerando i riscatti già sicuri

Articoli correlati
Tare conferma Modric: "Penso rimarrà, è un tifoso del Milan" Tare conferma Modric: "Penso rimarrà, è un tifoso del Milan"
Allegri: "Il futuro è domani". Via Tare e possibile ritorno di Galliani? "Non ci... Allegri: "Il futuro è domani". Via Tare e possibile ritorno di Galliani? "Non ci metto bocca"
Jashari invece di un nuovo Milinkovic-Savic. E poi... perché Tare è al passo d'addio... Jashari invece di un nuovo Milinkovic-Savic. E poi... perché Tare è al passo d'addio
Altre notizie Serie A
Niente commissariamento dell'AIA: il Collegio di Garanzia ferma il consiglio federale... Niente commissariamento dell'AIA: il Collegio di Garanzia ferma il consiglio federale
Il Como sfila per le strade della città e i tifosi chiedono a Nico Paz di restare:... TMWIl Como sfila per le strade della città e i tifosi chiedono a Nico Paz di restare: le immagini
Fabregas annuncia la permanenza: "Oggi lunga riunione col club, testa già alla prossima... Fabregas annuncia la permanenza: "Oggi lunga riunione col club, testa già alla prossima stagione"
Al Milan resta solo Ibra. E risuonano le parole di 2 anni fa: "Sono il boss, comando... TMWAl Milan resta solo Ibra. E risuonano le parole di 2 anni fa: "Sono il boss, comando io"
Panchina Milan, l'indiscrezione dall'Inghilterra: "Contatti con Iraola già da diverse... Panchina Milan, l'indiscrezione dall'Inghilterra: "Contatti con Iraola già da diverse settimane"
Napoli o Italia, il futuro di Allegri interessa anche al Milan. Il tecnico "pesa"... TMWNapoli o Italia, il futuro di Allegri interessa anche al Milan. Il tecnico "pesa" 9 milioni a bilancio
L'unica grande certezza dell'Italia (e del City): Baldini riparte da capitan Donnarumma... TMWL'unica grande certezza dell'Italia (e del City): Baldini riparte da capitan Donnarumma
Lazio, è scoppiato il caso Isaksen: il danese si è rifiutato di entrare contro il... Lazio, è scoppiato il caso Isaksen: il danese si è rifiutato di entrare contro il Pisa
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, ora cacciate tutti. Allegri, è il suo fallimento. Senza Champions ciao Modric. Un nuovo progetto con Italiano e D’Amico. Juve: Spalletti-Chiellini al comando. Yildiz resta? Comolli addio. Sarri, derby Napoli-Atalanta. Suggestione Xavi
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Convocati Italia, Baldini sceglie la linea verde: solo quattro i superstiti del ko di Zenica
Immagine top news n.1 Clamoroso Milan, Cardinale ne taglia quattro: via Allegri, Tare, Furlani e Moncada
Immagine top news n.2 Con Gattuso alla Lazio, Sarri è pronto a sbarcare all'Atalanta: ad un passo la firma sul triennale
Immagine top news n.3 Clamoroso Lazio: il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca. Tutti i dettagli
Immagine top news n.4 Allegri verso l'addio al Milan. Per lui restano vive sullo sfondo le ipotesi Napoli e Nazionale
Immagine top news n.5 Futuro Conte: si è candidato per la Nazionale, c'è l'ipotesi Juve. E se ci ripensasse il Milan?
Immagine top news n.6 Terremoto Milan, Furlani e Moncada al passo d'addio. Anche Allegri e Tare sono quasi fuori
Immagine top news n.7 Il Napoli saluta Antonio Conte. Il club azzurro sui suoi social: "Grazie, mister"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como è in Champions League: cosa cambia sul mercato col Fair Play? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I verdetti dell'ultima stagionale: finale dolce a Como. Per Juve e Milan è tempo di riflessioni
Immagine news podcast n.2 Un'altra vittoria del progetto Gasp: Dybala e un contratto alle cifre della Roma
Immagine news podcast n.3 Così cambierà la difesa dell'Inter in estate. Rivoluzione e due colpi in arrivo
Immagine news podcast n.4 La novità sul mercato del Como: quali profili italiani sta cercando per l'estate?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 I motivi del fallimento di Allegri al Milan secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Serie A, l'ex arbitro Minelli: "Stagione difficile. I migliori Doveri, Guida e Colombo"
Immagine news Serie A n.3 Juve, Balzarini: "Si deve ripartire da Spalletti. Il problema della squadra è mentale"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hojlund: "Al Maradona senti l'energia di Diego. Mio padre mi ha detto che era un fenomeno"
Immagine news Serie A n.2 Niente commissariamento dell'AIA: il Collegio di Garanzia ferma il consiglio federale
Immagine news Serie A n.3 Il Como sfila per le strade della città e i tifosi chiedono a Nico Paz di restare: le immagini
Immagine news Serie A n.4 Fabregas annuncia la permanenza: "Oggi lunga riunione col club, testa già alla prossima stagione"
Immagine news Serie A n.5 Al Milan resta solo Ibra. E risuonano le parole di 2 anni fa: "Sono il boss, comando io"
Immagine news Serie A n.6 Panchina Milan, l'indiscrezione dall'Inghilterra: "Contatti con Iraola già da diverse settimane"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Leone ringrazia i tifosi: "Mi hanno migliorato come calciatore e come uomo"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Daffara convocato in Nazionale: un biancoverde in azzurro dopo 40 anni
Immagine news Serie B n.3 Padova, per la panchina spunta anche il nome di Gilardino. Abate ipotesi difficile
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, Alvini: "Quest'anno in Serie B si è giocato in calcio migliore che in Serie A"
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, Calabro vince il Maestrelli: "Orgoglioso della squadra. Futuro? Dialogo aperto"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, Stillitano è in Italia. Finalmente il via alla rivoluzione dell'area tecnica
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana vicina al fallimento: Bandecchi pronto a rilevare il marchio e ripartire dalla Serie D
Immagine news Serie C n.2 Arezzo, Bucchi al 'Trofeo Maestrelli': "La Serie B va affrontata a viso aperto"
Immagine news Serie C n.3 Guidonia Montecelio, Giovanni Lopez nuovo tecnico della Prima Squadra
Immagine news Serie C n.4 Pianese, per Birindelli c'è il forte pressing del Novara. Ginestra la prima alternativa
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, due big fanno gola sul mercato. Piace un talento dell'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Ternana, per Brignola si anima il mercato: dopo il Barletta spunta anche la Casertana
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Milan-Cagliari
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Verona-Roma, match point Champions per i giallorossi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Torino-Juventus, i bianconeri devono vincere per continuare a sperare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, le convocate per Serbia e Svezia. Si rivede Bartoli, prima chiamata per Visentin
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile scatenata, dopo lo scudetto anche la Coppa Italia. Rossettini: "È storia"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Roma Femminile centra il double: battuta la Juve, sua anche la Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Braghin: "Non è stata una scelta facile, ma qui ho dato tutto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Canzi: "Ci dispiace tanto, ringrazio Braghin che mi ha voluto qui"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Roma Femminile centra il doblete: 1-0 alla Juve e trionfo in Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Il Torino nell'anima, l'impresa con la Lazio: la storia di Giancarlo Camolese Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chivu è meritatamente soddisfatto ma lo sono anche Spalletti, Palladino, Italiano… Perché?