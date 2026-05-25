TMW Tutti gli errori di Tare al Milan: spesi 170 milioni, 74 solo per Jashari, De Winter ed Estupinan

Una delle figure che è stata individuata come colpevole dalla proprietà per la stagione fallimentare del Milan è quella di Igli Tare, direttore sportivo che è stato sollevato oggi dal suo incarico. Quello che gli viene ovviamente imputato principalmente è un mercato non all'altezza, che non ha colmato le lacune presenti all'interno della rosa. Il suo acquisto più oneroso è stato quello di Christopher Nkunku, per cui sono stati sborsati 37 milioni di euro, mentre la cessione che ha garantito l'entrata maggiore è quella di Tijjani Reijnders, approdato al Manchester City per 54,9 milioni di euro.

Tare ha insistito in estate per far arrivare Ardon Jashari dal Club Brugge, ma i 36 milioni sono sembrati troppi per quello che è riuscito a far vedere lo svizzero. Marginale anche il contributo fornito da Samuele Ricci e Koni De Winter, prelevati da Torino e Genoa per 23 e 20 milioni. Le sue due intuizioni migliori sono state senza dubbio quelle che hanno permesso di portare Adrien Rabiot e Luka Modric al Milan: il centrocampista francese aveva litigato con Rowe al Marsiglia ed è arrivato per 7 milioni, il croato invece si è trasferito a parametro zero. Positivi pure gli addii di Malick Thiaw per 35 milioni di euro e di Noah Okafor per 19 milioni. Di seguito tutti i dettagli sulla campagna acquisti del Milan:

ACQUISTI 2025-2026

Christopher Nkunku dal Chelsea a titolo definitivo per 37 milioni di euro

Ardon Jashari dal Club Brugge a titolo definitivo per 36 milioni di euro

Samuele Ricci dal Torino a titolo definitivo per 23 milioni di euro

Koni De Winter dal Genoa a titolo definitivo per 20 milioni di euro

Pervis Estupinan dal Brighton a titolo definitivo per 17 milioni di euro

Zachary Athekame Young Boys a titolo definitivo per 10 milioni di euro

Alphadjo Cissè dall'Hellas Verona a titolo definitivo per 8 milioni di euro

Adrien Rabiot dal Marsiglia a titolo definitivo per 7 milioni di euro

David Odogu dal Wolfsburg a titolo definitivo per 7 milioni di euro

Alvaro Morata dal Galatasaray a titolo definitivo per 5 milioni di euro

Niclas Fullkrug dal West Ham in prestito

Luka Modric a titolo definitivo a parametro zero

Pietro Terracciano a titolo definitivo a parametro zero

Spesa totale 170 milioni di euro

CESSIONI 2025-2026

Tijjani Reijnders al Manchester City a titolo definitivo per 54,9 milioni di euro

Malick Thiaw al Newcastle a titolo definitivo per 35 milioni di euro

Theo Hernandez all'Al Hilal a titolo definitivo per 25 milioni di euro

Noah Okafor al Leeds a titolo definitivo per 19 milioni di euro

Pierre Kalulu alla Juventus a titolo definitivo per 14,3 milioni di euro

Emerson Royal al Flamengo a titolo definitivo per 9 milioni di euro

Yacine Adli all'Al-Shabab a titolo definitivo per 7 milioni di euro

Yunus Musah all'Atalanta in prestito per 4 milioni di euro

Marco Pellegrino al Boca Juniors a titolo definitivo per 3,5 milioni di euro

Alex Jimenez al Bournemouth in prestito per 1,5 milioni di euro, riscattato per 18,5 milioni di euro

Tommaso Pobega al Bologna in prestito per 1 milione di euro, riscattato per 7 milioni di euro

Marco Sportiello all'Atalanta a titolo definitivo per 800mila euro

Filippo Terracciano alla Cremonese in prestito per 500mila euro

Warren Bondo alla Cremonese in prestito per 500mila euro

Luka Jovic, contratto non rinnovato

Davide Calabria, contratto non rinnovato

Marko Lazetic, contratto non rinnovato

Devis Vasquez, contratto non rinnovato

Alessandro Florenzi, contratto non rinnovato

Alvaro Morata al Como in prestito per 1 milione di euro, sarà riscattato a 9 milioni di euro

Kevin Zeroli alla Juve Stabia in prestito

Lorenzo Colombo al Genoa in prestito, riscattato per 7 milioni di euro

Francesco Camarda al Lecce in prestito

Samuel Chukwueze al Fulham in prestito

Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria in prestito

Alphadjo Cissè al Catanzaro in prestito

Incasso totale 177 milioni di euro, 218,5 milioni considerando i riscatti già sicuri