La promessa di Hojlund: "Voglio fare ancora di più per il Napoli e per la mia Nazionale"

L'attaccante azzurro Rasmus Hojlund, intervistato dai canali ufficiali della Lega Serie A, ha raccontato il suo legame con il calcio, la famiglia e l’impatto avuto con la realtà partenopea. Queste le dichiarazioni del danese: "Il calcio è sempre stato tutta la mia vita. Non conosco altro. I miei fratelli giocano, la mia famiglia gioca, tutti quelli che conosco vivono di calcio. Ricordo che mio padre costruì un piccolo campo nello scantinato quando avevamo circa dieci anni. Lui voleva che diventassi un professionista, ma poi è diventata soprattutto una mia ossessione".

Sullo stadio Diego Armando Maradona, e su Maradona, l'ex United ha poi aggiunto: "Qui dentro è tutto speciale. Guardando la sua statua ho pensato a quanto fosse avanti rispetto agli altri. Mio padre me ne ha sempre parlato come di un fenomeno incredibile. Quando giochi le grandi partite senti davvero l’energia dello stadio. In Champions o contro Juventus, Milan e Inter è qualcosa di diverso. Ormai sono abituato alla pressione dei campioni d’Italia, ma mi piace: mi spinge a dare sempre di più”.

Infine, solo parole d’amore per Napoli: "Mi piacciono il clima, la cultura e la gente. E poi adoro la mozzarella di bufala e il pesce spada. Futuro? Voglio fare ancora di più per il Napoli e per la mia Nazionale".