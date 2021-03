Juventus, Paratici guarda in Spagna per rafforzare il centrocampo: piace Jordan del Siviglia

Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, Fabio Paratici sonda anche il mercato estero per rafforzare il centrocampo. Come riporta la rosea la Juventus segue Joan Jordan, centrocampista centrale del Siviglia. Spagnolo classe '94, può giocare in diversi ruoli. All'Eibar segnava parecchio (10 gol in due stagioni), al Siviglia molto meno nell'ultimo anno a mezzo, ma nonostante tutto la sua valutazione resta alta: per meno di 25 milioni non si muove.