Ufficiale Siviglia, Joan Jordan via in prestito. Il centrocampista si trasferisce all'Alaves

Il Deportivo Alavés ha raggiunto un accordo con il Siviglia per l'arrivo del calciatore Joan Jordán in prestito fino a giugno 2025.

Questo il comunicato ufficiale: "Joan Jordán Moreno (Regencós, Girona, 6 luglio 1994) è cresciuto nelle giovanili dell'RCD Espanyol, club in cui è stato protagonista di una progressione fulminea fino al suo debutto in Prima Divisione all'età di 20 anni. Dopo aver fatto parte della prima squadra del club catalano, nella stagione 2016/2017 ha giocato in prestito al Real Valladolid CF, giocando 37 partite e segnando 3 gol in Segunda. I suoi numeri gli valsero una chiamata dall'SD Eibar, dove sarebbe avvenuta la sua esplosione definitiva.

A Ipurua, Joan Jordán ha brillato in due stagioni spettacolari in cui ha giocato 75 partite, segnando 10 gol e distribuendo 8 assist. Nell'estate del 2019, il Siviglia ha acquisito i servizi del centrocampista. Organizzatore, versatile nel gioco offensivo e dotato di uno squisito tocco di palla, nelle cinque stagioni in cui è rimasto Jordán ha giocato 198 partite, segnato 7 gol e distribuito 14 assist, disputando anche 21 partite in UEFA Champions League e 18 in Europa League, competizione che ha vinto in due occasioni (2020 e 2023)".