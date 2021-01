Juventus, per Demiral problema muscolare. Il turco salterà la Supercoppa Italiana di domani

Il ko Merih Demiral accresce i problemi difensivi della Juventus, che domani non avrà il turco oltre a Cuadrado, de Ligt e Alex Sandro per la sfida al Napoli, in cui si gioca la Supercoppa Italiana. Il turco, stando a quanto raccolto, è fuori per problema muscolare, nello specifico una infiammazione a una vecchia cicatrice.