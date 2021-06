Juventus, Pinsoglio in scadenza tra 20 giorni. Nessuna chiamata ma il rinnovo arriverà

Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, è in scadenza di contratto tra 20 giorni ma ancora non ha ricevuto chiamate da parte dei bianconeri. Il giocatore è in vacanza e attende novità in merito. Secondo Tuttosport non ci sono ostacoli per il suo prolungamento e la chiamata da parte di Cherubini per proseguire l'avventura con la Vecchia Signora arriverà a breve.