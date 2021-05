Juventus, Pirlo duro: "In questa società non possono succedere prestazioni del genere"

vedi letture

Intervenuto a Sky Sport dopo il ko subito contro il Milan, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo analizza così il delicato momento della squadra: “Sono successe tante partite di questo tipo durante l'anno. Ho chiesto di tirare l'orgoglio, puoi andare in difficoltà ma l'orgoglio non può mancare. Queste prestazioni non possono succedere in una società del genere. Sono successe cose fuori dal campo che non hanno intaccato lo spogliatoio. Di quello che è successo in campo sono io il primo responsabile".

Qui l’intervento completo.