Juventus, Pirlo: "Nel primo tempo un po' di pigrizia, abbiamo rischiato brutte sorprese"

Intervistato da Juventus TV, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo analizza così il successo di oggi contro il Sassuolo: “È stata una gara difficile, sapevamo di incontrare un’ottima squadra, è difficile andarli a prendere perché sono molto bravi soprattutto nel possesso. Siamo stati ordinati nel primo tempo, poi potevamo sfruttare meglio la superiorità numerica, invece con un po’ di pigrizia ci siamo abbassati e abbiamo rischiato di andare incontro a brutte sorprese”.

Le tre vittorie consecutive dovranno significare qualcosa.

“Siamo cresciuti molto nell’autostima, sappiamo il momento che abbiamo vissuto, quindi quando siamo arrivati dopo la Fiorentina nell’anno nuovo ci siamo riuniti e abbiamo deciso i nostri obiettivi. Da lì siamo ripartiti con forza e voglia di fare bene”.

Questa sera l’accento va su Danilo e Frabotta.

“Sono due certezze per me, se no non giocherebbero titolari nella Juventus. Non è una sorpresa. Danilo è titolare da inizio stagione, Frabotta si è ambientato bene dopo l’U23, ha avuto le sue occasioni e le ha sfruttate bene”.

Gli infortunati McKennie e Dybala?

“Domani valuteremo. Dybala ha preso una contusione, McKennie ha avuto un risentimento muscolare. Siamo ancora a caldo e domani valuteremo meglio”.

La Juve è stata padrona della partita.

“Siamo cresciuti nella fiducia, sappiamo cosa vogliamo raggiungere e per questo anche dopo l’1-1 contro una grande squadra abbiamo voluto portare a casa i tre punti”.