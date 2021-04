Juventus, possibile accusa a Pirlo: cambia troppo, soprattutto a centrocampo

vedi letture

Una delle possibili accuse da muovere ad Andrea Pirlo è quella di avere mutato troppo la squadra. Troppe rotazioni quindi, perché nelle 41 partite giocate fin qui in stagione è impossibile recitare una formazione tipo, come spiega Tuttosport. Il centrocampo, per esempio: Bentancur è stato utilizzato 19 volte dall’inizio, ma anche Rabiot e McKennie non arrivano all metà delle partite. Ko per Ramsey, Bernardeschi e Arthur.