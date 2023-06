Juventus, possibile addio per Alex Sandro: Hermoso è il primo nome in lista

Spunta un nome nuovo per la fascia della Juventus in caso di addio di Alex Sandro. Come riportato da Gazzetta.it, in caso di partenza del brasiliano il primo nome in lista sarebbe quello dello spagnolo Mario Hermoso, che potrebbe essere liberato dall'Atletico Madrid. Alex Sandro, dal canto suo, potrebbe accettare la corte dell'Arabia Saudita nonostante sia già scattata l'opzione per il rinnovo.