Lo voleva il Como a gennaio: Ancelotti convoca Kaiki per sostituire Alex Sandro

Il terzino del Flamengo ed ex Juventus, Alex Sandro, ha dato forfait per i prossimi impegni della nazionale brasiliana a causa di un infortunio. Al suo posto il ct Carlo Ancelotti ha convocato Kaiki Bruno, 23enne in forza al Cruzeiro e ad un passo dal trasferimento al Como lo scorso gennaio.

Kaiki, protagonista di una crescita costane al Cruzeiro, farà così il suo debutto con la maglia della nazionale maggiore brasiliana, dopo aver militato per l'Under 20 e l'Under 23. Il Brasile affronterà Francia e Croazia in amichevole nell'ultima pausa per le nazionali FIFA prima dei Mondiali.

Alex Sandro è stato sostituito all'intervallo della partita tra Corinthians e Flamengo in seguito a uno scontro con Yuri Alberto nel primo tempo. Il giocatore si è sottoposto immediatamente agli esami medici. Il medico del Flamengo, il dottor Fernando Sassaki, ha dichiarato: "Alex, in un contrasto con Yuri, ha segnalato un fastidio nella parte posteriore della coscia destra. Ha continuato a giocare e lo ha segnalato all'intervallo. Lo abbiamo visitato, avvertiva un leggero dolore. Abbiamo parlato con il giocatore, decidendo di sostituirlo e ora si recherà in clinica per una risonanza magnetica in modo da poter valutare meglio un possibile infortunio al bicipite femorale".