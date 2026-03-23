Brasile, Alex Sandro e Gabriel Magalhanes out. Ancelotti convoca Kaiki del Cruzeiro

Il Brasile di Carlo Ancelotti dovrà fare a meno di due difensori per le gare amichevoli contro la Francia, il 26 marzo a Boston, e la Croazia, il 31 marzo a Orlando. Si tratta del centrale Gabriel Magalhanes dell’Arsenal e del laterale Alex Sandro del Flamengo. Entrambi infatti si sono infortunati nell’ultima gara di campionato, rispettivamente contro Manchester City e Corinthians, come comunicato dalla Federcalcio brasiliana. Il primo non sarà sostituito, mentre al posto del secondo il ct ha convocato Kaiki del Cruzeiro. Di seguito i due comunicati della CBF in merito:

Comunicato Magalhanes

“Il difensore dell'Arsenal Gabriel Magalhães è stato escluso dalle amichevoli contro Francia e Croazia. Dopo la partita di domenica (22) contro il Manchester City nella finale di Coppa di Lega inglese, il giocatore ha lamentato dolore al ginocchio destro. Gli esami diagnostici hanno confermato che Gabriel Magalhães non è idoneo a giocare nelle partite durante questa pausa per le nazionali FIFA. Nessun altro giocatore verrà convocato per sostituirlo".

Comunicato Alex Sandro

“Il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha convocato, lunedì (23), il terzino sinistro Kaiki, dal Cruzeiro, per le amichevoli contro la Francia (26/03), a Boston, e la Croazia (31/03), a Orlando. Kaiki sostituisce Alex Sandro del Flamengo, infortunatosi nella partita contro il Corinthians nel campionato brasiliano”.