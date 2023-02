Juventus, pronto il ricorso al Collegio di garanzia del Coni: entro domani ci sarà il deposito

vedi letture

I legali della Juventus, scrive oggi Tuttosport, hanno ultimato il ricorso che la società bianconera presenterà al Collegio di garanzia del Coni ed il deposito è atteso entro domani. La Juventus, come noto, punta all'annullamento del verdetto della Corte Federale che aveva inflitto 15 punti di penalizzazione alla squadra di Allegri in merito alla questione plusvalenze. Un passaggio importante, in attesa della pronuncia del Collegio che di fatto potrebbe nuovamente riscrivere la classifica di questa Serie A.