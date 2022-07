Juventus, Rabiot resta in uscita: per il francese si è fatto avanti il Monaco nelle ultime ore

Nuova pretendente per Adrien Rabiot, che a dispetto dell'infortunio di Pogba rimane sul mercato. Nelle ultime ore l'entourage del centrocampista francese si è fatto avanti con il Monaco, che potrebbe puntare proprio su di lui per dare sostanza al centrocampo. Possibili sviluppi ci saranno dopo gli impegni in Champions League dei monegaschi, rivela Sky.