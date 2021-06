Juventus, Ronaldo aspetta il PSG ma il futuro francese è legato a quello di Mbappé

Le parole rilasciate ieri da Cristiano Ronaldo in conferenza col Portogallo, spingono una volta di più a pensare che il suo destino sia lontano dalla Juventus. Mendes lavora da settimane al dossier CR7 e dopo la proposta da 20 milioni a stagione sussurrata dal Manchester United e respinta in attesa di capire se potrà puntare ancora a un ingaggio da 31 milioni come in bianconero, la soluzione più plausibile resta quella che porta a Parigi. Da quelle parti l'ingaggio non sarebbe un problema, ma prima di poter capire se ci sono o meno margini di trattativa, magari con l'inserimento di Mauro Icardi nel pacchetto, si dovrà risolvere il futuro di Mbappé, che ha chiesto di partire con il Real Madrid alle spalle ma che ancora non ha chiaro cosa accadrà. L'idea di tornare allo Sporting Lisbona è valida più per la madre dell'attaccante che non per lui stesso, mentre la permanenza alla Juve è possibile nel caso in cui tutte le altre ipotesi dovessero dare esito da fumata nera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.