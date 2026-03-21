Juventus-Sassuolo, i convocati di Spalletti: finalmente Vlahovic. C'è anche Milik
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Finalmente Vlahovic. L'attaccante serbo, dopo aver saltato tantissime partite per infortunio, è tornato nella lista dei convocati diramata poco fa da Luciano Spalletti in vista della sfida di questa sera contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. Di seguito l'elenco completo.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Miretti, McKennie, Thuram, Adzic, Kostic.
Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.
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