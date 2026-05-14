Juventus, Vlahovic piace tanto all'estero: Bayern, Newcastle e anche Atletico sul serbo

Dusan Vlahovic e la Juventus si sono dati appuntamento per discutere del futuro: l’idea è quella di cedere sia Openda, sia David -, dall’altra ci sono invece i margini di manovra, le volontà reciproche, la voglia di venirsi incontro e perciò di trovare un compromesso. Lo fa sapere oggi Tuttosport, spiegando le mosse per il futuro del serbo.

Newcastle, Barcellona e Atletico Madrid sulle tracce dell'attaccante

A parametro zero il suo profilo fa gola a tante: in Italia si è interessata il Milan (e pure l’Inter, un pensierino, l’ha comunque fatto), ma i sondaggi più credibili sono arrivati dall’estero. In primis quello del Bayern Monaco, all’interno del quale però dovrebbe fronteggiare il dualismo con Harry Kane, e non con buone possibilità di superarlo. Poi è arrivato il Barcellona, la cui situazione è un enorme punto di domanda: tratta Bernardo Silva, deve decidere cosa fare di Lewandowski, probabilmente riscatterà Rashford. Non sarebbe una priorità per l’Atletico Madrid, l’ultimo a essersi avvicinata al serbo dopo il flirt di un anno fa, l’idea balenata persino a gennaio. Per i madrileni Dusan sarebbe un nome da cui ripartire in caso di cessione di Sorloth.

In Inghilterra il suo nome è circolato soprattutto in ambienti Newcastle: ha chiesto le condizioni e non farà la Champions, condizione necessaria per attirare le attenzioni del centravanti.