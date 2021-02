Juventus, Scamacca e un rinforzo che salta per la formula: un mese di contatti per niente

vedi letture

Dopo più di un mese di trattative, dichiarazioni, smentite e chiusure, la Juventus ha deciso di mollare il colpo su Gianluca Scamacca che adesso balla tra il ritorno al Sassuolo o l'approdo al Parma. L'attaccante di proprietà dei neroverdi ma attualmente in forza al Grifone, è stato a lungo vicino al passaggio alla Juventus, con i bianconeri che hanno provato a prenderlo in prestito per 18 mesi. Carnevali, dg degli emiliani, ha sempre parlato a carte scoperte a proposito del futuro del calciatore, ma ha anche sempre sottolineato la volontà de parte del Sassuolo di perdere il giocatore solo con la certezza di incassare. La Juve dunque probabilmente resterà senza acquisti offensivi come invece sperava Pirlo mentre i neroverdi decideranno come muoversi con tre opzioni: la permanenza al Genoa, il ritorno al Sassuolo oppure il passaggio al Parma.