Juventus senza Di Maria: e adesso? Subito Kostic, ma c'è anche Moise Kean tra le ipotesi

L’infortunio di Angel Di Maria - in attesa di avere maggiori certezze sui tempi di recupero - complica i piani della Juventus per questo inizio di stagione. Il suo esordio è stato spettacolare con gol, robone, passaggi illuminanti, dopo i primi minuti difficili per tutta la squadra. La lesione all’adduttore lo terrà fermo per almeno una decina di giorni, e allora Allegri per la gara di Genova contro la Sampdoria deve pensare a prescindere ad una variante. Un'ipotesi, sottolinea l'edizione on line di Tuttosport, vede il serbo Filip Kostic titolare. Lui a sinistra, Vlahovic in mezzo e Cuadrado a destra. Così il tecnico può riproporre il 4-3-3, con McKennie, Locatelli, Zakaria (o Miretti). Ma ci può anche stare Moise Kean a supporto di Dusan con Kostic e Cuadrado nei lati del 4-4-2. Anche Adrien Rabiot ha scontato la squalifica, ma essendo urgente la sua cessione al Manchester United è difficile possa entrare nelle rotazioni.