Juventus, senza la qualificazione in Champions potrebbero partire sia Ronaldo che Dybala

Il destino di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala nella Juventus è strettamente legato alla Champions e non potrebbe essere altrimenti. Secondo La Gazzetta dello Sport, senza la qualificazione all'Europa che conta, CR7 potrebbe decidere di interrompere prima il rapporto con i bianconeri mentre senza i soldi garantiti dall'accesso alla Coppa, è difficile pensare che il club di Agnelli possa presentarsi con una proposta importante per rinnovare il contratto dell'argentino in scadenza nel 2022. Le prossime due partite sono determinanti per tentare di non perdere questo treno, altrimenti la rivoluzione potrebbe cominciare proprio dai due top player juventini.