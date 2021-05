Juventus, sfortuna Nicolussi Caviglia: il suo futuro potrebbe ancora essere al Parma

vedi letture

Tra le situazioni che la Juventus dovrà risolvere nella prossima sessione di mercato ci sono anche i giocatori che non rientrano nei piani tecnici e andranno nuovamente girati in prestito o ceduti a titolo definitivo. In questo senso - sottolinea gazzetta.it - il futuro di Nicolussi Caviglia, out per tutta la stagione causa infortunio, potrebbe ancora essere al Parma, retrocesso in B ma con ambizioni di risalita immediata.