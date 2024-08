Juventus, sfumato Todibo: visite mediche effettuate col West Ham, a breve l'annuncio

Sfuma definitivamente la pista Jean-Clair Todibo per la Juventus. Il difensore francese di proprietà del Nizza era uno degli obiettivi della formazione bianconera in vista della prossima stagione ma alla fine c’è stato un rallentamento dell’operazione e un inserimento da parte del West Ham. I rossoneri della Costa Azzurra hanno rifiutato l’offerta dalla Continassa di prestito con obbligo di riscatto cedendo invece alle avance della formazione inglese che ha messo sul piatto 40 milioni di euro.

Come annunciano i colleghi di Sky Sports UK, il giocatore ha completato in questi minuti le visite mediche con gli Hammers e presto arriverà l’annuncio. Si parla delle prossime 24-48 ore e Todibo sarà un prossimo giocatore del West Ham.

BREAKING: Jean-Clair Todibo has completed his medical at West Ham and an announcement could be made in the next 24-48 hours 🚨 pic.twitter.com/IfSRG5CY59

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 9, 2024