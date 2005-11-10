Ufficiale
Palermo, ecco Vavassori: il classe 2005 arriva in prestito secco dall'Atalanta
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Il Palermo ufficializza l'ingaggio dall'Atalanta di Dominic Vavassori. Il giovane attaccante classe 2005 arriva con la formula del prestito secco e avrà l'opportunità di misurarsi con la Serie B. Questo il comunicato ufficiale della formazione rosanero:
"Il Palermo FC comunica di aver acquisito dall’Atalanta BC le prestazioni sportive di Dominic Vavassori. Il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo. A Dominic il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero".
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