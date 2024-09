Juventus, sospiro di sollievo Nico Gonzalez: no lesioni. Resta in dubbio per Empoli

vedi letture

Dall'Argentina arrivano buone notizie per la Juventus e il suo allenatore Thiago Motta. Secondo quanto riferito da Tuttosport, gli accertamenti a cui si è sottoposto Nico Gonzalez, uscito dolorante dalla partita disputata dalla sua nazionale contro il Cile, hanno escluso lesioni.

Il giocatore, approdato in bianconero dalla Fiorentina nell'ultimo mercato, si è allenato con i compagni della Albiceleste, pur lavorando a parte insieme ad Alexis McAllister. Da capire le intenzioni di Lionel Scaloni per il prossimo match dell'Argentina, in programma martedì contro la Colombia: Nico potrebbe rientrare fra i convocati, molto dipenderà dall'intensità del dolore che sentirà.

In ottica Juventus, al dolore si sommerà la fatica del viaggio intercontinentale che lo porterà a Torino. Per la prossima di campionato contro l'Empoli, al Castellani, il giocatore è da considerarsi in dubbio: la buona inizia, però, è che le valutazioni non saranno di natura prettamente medica, ma più che altro tecnica. Anche perché Thiago dovrà gestire le forze, considerando il calendario destinato a infittirsi tra l'esordio nella nuova Champions League e l'arrivo del Napoli di Conte a Torino in campionato.