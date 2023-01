Juventus, squadra a riposo ma Cuadrado e De Sciglio a lavoro. Attesa per Pogba e Vlahovic

Giornata di riposo quest'oggi per la Juventus. Alla Continassa, però, si sono visti comunque quei calciatori che stanno lavorando per rientrare dagli infortuni, in particolare Juan Cuadrado e Mattia De Sciglio. Servirà attendere febbraio, invece, per rivedere Leonardo Bonucci.

Come raccontato nelle scorse ore poi la giornata di giovedì sarà importante per valutare le condizioni di Paul Pogba e Dusan Vlahovic, col test contro i ragazzi delle giovanili che indicherà a Massimiliano Allegri se i due saranno convocabili per il Monza o se servirà attendere ancora. L'obiettivo del tecnico, racconta Sky Sport, è quello di avere tutta la rosa a disposizione per febbraio, quando inizierà anche l'Europa League.