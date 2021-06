Juventus, su Dragusin c'è il Crystal Palace ma il giovane difensore vuole restare in bianconero

Radu Dragusin fra Juventus e Premier League. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giovane difensore romeno, fresco di rinnovo con la Juventus, è da tempo nel mirino del Crystal Palace, che si è già fatto avanti con un'offerta. Al ragazzo però non dispiacerebbe l'idea di restare alla Juventus come quarto centrale (in caso di cessione di Demiral) ed avere più occasioni per giocare.