Juventus subito in vantaggio contro il Bologna: David a segno dopo meno di due minuti
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La Juventus passa subito in vantaggio contro il Bologna: dopo appena due minuti è già 1-0 all'Allianz Stadium. Partenza sprint dei bianconeri: Holm appoggia a Kalulu, che mette in mezzo; incornata vincente di David e palla alle spalle di Ravaglia.
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