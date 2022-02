Juventus, Szczesny: "A inizio stagione oggi avremmo perso 2-1". Poi la battuta su Vlahovic

vedi letture

Woijcech Szczesny, portiere della Juventus, è intervenuto al microfono di JTV dopo la vittoria sul campo dell'Empoli: "E' stata una gara molto dura contro un ottimo Empoli. Oggi erano fondamentali i tre punti e li abbiamo conquistati soffrendo".

Cos'è cambiato in voi?

"Siamo più uniti, più squadra. Oggi abbiamo anche fatto tre bellissimi gol. A inizio campionato questa partita l'avremmo persa 2-1, invece ora siamo sulla strada giusta".

Siete ancora in lotta su tutti i fronti.

"Abbiamo degli obiettivi importanti davanti. In campionato hanno frenato tutte le big, ci proviamo. E' vero che siamo lontani dalla vetta, ma dobbiamo giocare per vincere tutte le partite, poi vedremo dove saremo".

Vlahovic segna così tanto anche in allenamento?

"No, a me no (scherza e ride, ndr). A Pinsoglio ne fa un po'. E' forte, ha gran senso della porta e la trova sempre. E' molto molto forte".

Sulla guerra in Ucraina.

"Con la nazionale abbia deciso di non giocare contro la Russia e ne sono stracontento. Se perderemo 3-0 a tavolino lo faremo a testa alta. Mia moglie (ucraina, ndr) sta soffrendo, ma fortunatamente la maggior parte della mia famiglia è lontana dall'Ucraina. Ho ancora altri familiari lì, farò di tutto per aiutarli in Polonia".