Juventus, Thiago Motta: "Molti cambi in mediana? In tanti e forti. Contento di Vlahovic"

vedi letture

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima del match di Champions League contro il Lipsia.

Cambi spesso a centrocampo: non hai ancora trovato la formula giusta?

"Tutti possono partecipare, abbiamo tanti giocatori di alto livello e dipende dal momento, da quello che vogliamo proporre e dall'avversario. In una partita come quella di oggi con grande intensità, dovranno dare un contributo importante anche nel secondo tempo".

Cosa chiedi a Vlahovic?

"Sta bene, dal primo giorno lavora con grande spirito positivo nel gruppo. Ci sono momenti in cui arrivano le critiche, ma io sono contentissimo perché dà tantissimo in fase offensiva e difensiva. Sa quello che deve fare, sia quando abbiamo la palla che quando non ce l'abbiamo, e dovrà farlo anche stasera".