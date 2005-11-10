Ufficiale Rosa nuovamente al Vado. Il Vicenza ha confermato ai liguri il prestito dell'esterno sinistro

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Vicenza "annuncia di aver definito con il Vado F.C. 1913 la cessione a titolo temporaneo dell’esterno sinistro Filippo Rosa, classe 2007, fino al termine della corrente stagione sportiva.

A Filippo i migliori auguri per questa sua nuova esperienza".

Ha fatto poi eco la nota della formazione ligure: "𝑭𝒊𝒍𝒊𝒑𝒑𝒐 𝑹𝒐𝒔𝒂 sarà ancora 𝒓𝒐𝒔𝒔𝒐𝒃𝒍𝒖̀ ❤️

Definito il rinnovo del prestito annuale con il Vicenza, da dove è arrivato lo scorso gennaio.

Esterno sinistro, classe 𝟐𝟎𝟎𝟕, in maglia rossoblù ha collezionato 𝟏𝟖 presenze mettendo a segno anche 𝟏 𝐠𝐨𝐥 nell’importante sfida contro la Lavagnese.

𝑳’𝒂𝒗𝒗𝒆𝒏𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂".