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Juventus, timori per Khephren Thuram: guai al ginocchio danno problemi sul mercato

Juventus, timori per Khephren Thuram: guai al ginocchio danno problemi sul mercato TUTTOmercatoWEB
Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
ieri alle 20:17Serie A
La Juventus si ritrova con un cantiere aperto, tra esuberi e acquisti necessari, mentre Khephren Thuram preoccupa per i problemi al ginocchio riscontrati: la dirigenza bianconera non può operare serenamente per una cessione ora

La Juventus ha iniziato la nuova stagione e deve già fare i conti con l'infermeria: destano preoccupazione le condizioni di Khephren Thuram, presentatosi nel giorno del raduno con una vistosa fasciatura al ginocchio e alla gamba, immagini che hanno subito creato apprensione nell'ambiente bianconero. Il classe 2001 soffre di una sindrome femuro-rotulea - secondo quanto riferito da TuttoSport - che lo aveva già condizionato nella parte finale della scorsa stagione, e difficilmente sarà a disposizione per il primo test amichevole in programma sabato in Svizzera.

Assenza che crea problemi

Sul piano tecnico, Luciano Spalletti si ritrova a lavorare con un organico ridotto in questa prima fase di ritiro, tra rientri dai prestiti e giocatori sulla lista dei partenti, e perde così un altro titolare. Sul piano societario, invece, i problemi fisici del francese complicano i piani di mercato: il classe 2001 francese è uno dei calciatori cedibili per il club bianconero e tra i pochi ad avere reale appetibilità sul mercato, ma un infortunio non rappresenta certo un buon biglietto da visita. La dirigenza bianconera aveva fissato il prezzo della cessione tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra che potrebbe essere messa a rischio dalle condizioni del giocatore.

La situazione oggi

Resta da capire come risponderà alle terapie Khephren Thuram: lo staff sanitario della Juventus ha predisposto un programma di recupero con lavoro differenziato, tra palestra e piscina, in una situazione che va comunque monitorata con attenzione. Nel frattempo il fratellino dell'interista Marcus salterà l'amichevole d'esordio contro il Basilea del 18 luglio: dovute precauzioni in ottica mercato.

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