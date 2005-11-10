Ufficiale "Fai di me quel che vuoi per i prossimi 2 anni": Entella ironica. Ma Tiritiello ha rinnovato davvero

Il tanto atteso rinnovo, del quale avevamo parlato nei giorni scorsi, è ora ufficialmente arrivato: Andrea Tiritiello ha prolungato il proprio contratto con la Virtus Entella, fissando la nuova scadenza al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota ufficiale del club ligure:

"Dopo una stagione che ha lasciato il segno, le strade di Andrea Tiritiello e dell’Entella proseguono insieme. È ufficiale il rinnovo di contratto sino al 30 giugno 2028.

Il Tir, arrivato a Chiavari nell’estate del 2024, è stato grande protagonista della promozione in Serie B, mentre lo scorso anno ha trascinato la squadra alla salvezza con 7 gol.

Il Tir resta con noi".

Seguono poi le sue parole dopo il rinnovo: "Sono felice, orgoglioso e carico di continuare questo viaggio», commenta il Tir. «Volevo restare, ma quello che ha fatto la differenza è stata la fiducia che ho sentito nei miei confronti. A tutti i tifosi che in queste settimane mi hanno dimostrato il loro affetto posso solo dire grazie. Adesso voglio pensare solo al campo, a questa maglia e continuare a crescere insieme ai miei compagni".

Non è infine mancata l'ironica nota social: "Fammi un gol, un contrasto, una battuta, una rovesciata, una stunner.

Fai di me quel che vuoi per i prossimi 2 anni

Biancocelesti, il Tir resta con noi ".