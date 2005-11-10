Ufficiale Un altro rinnovo per la Fiorentina Femminile: Mailia prolunga l'accordo fino al 2028

Lo scorso anno era arrivato il suo primo contratto pro, adesso - nell'ambito dei rinnovi che il club sta portando avanti - il prolungamento del suo contratto: Siria Mailia si è legata alla Fiorentina Femminile fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota della società:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Siria Mailia fino al 30 Giugno 2028.

La giovane attaccante, dopo il percorso con la Primavera, si è aggregata alla Prima Squadra e ha debuttato in Serie A con la maglia della Fiorentina nella scorsa stagione. Insieme a lei, il reparto offensivo guarda al futuro del club.

Ancora insieme Siria!".