TMW Juventus U20, Radu: "Obiettivo Playoff dopo inizio difficile. Io ci credo"

Il portiere della Juventus U20 Riccardo Radu ha parlato ai microfoni di TMW a margine di un evento in collaborazione con il Banco Alimentare del Piemonte. Queste le sue parole:

Questa esperienza cosa rappresenta per voi, cosa vi ha dato?

"Allora innanzitutto voglio ringraziare il Banco Alimentare perché ci ha invitato qui questa mattina, perché per noi è una cosa nuova e sinceramente siamo stati accolti veramente bene, abbiamo scoperto questa realtà che, come vorrei dire, è anche una parte della vita e questo ci aiuta a capire anche il mondo al di fuori del calcio, perché comunque noi abbiamo abbastanza tutto dentro, noi viviamo in un mondo veramente ottimo e uscire, vedere tutte le realtà è veramente una cosa importante per qualsiasi ragazzo che gioca come me e per qualsiasi persona".

A livello personale come stai? Come stai andando quest'anno? Che stagione stai vivendo?

"Io a livello personale sono molto contento, poiché l'anno scorso, purtroppo a maggio, ho subito questo grave infortuno alla testa che mi ha tenuto fuori sei, sette mesi e mi reputo veramente fortunato di essere tornato in campo e innanzitutto voglio ringraziare la società perché mi è stata vicina e voglio ringraziare anche tutti i medici che sono stati vicino a me partendo da quelli della nostra squadra, Francesco Mariani e Lino Salerno. Poi voglio ringraziare soprattutto il neurochirurgo che mi ha aiutato in questo percorso, il dottor Garbossa e poi sono molto contento perché diciamo che all'inizio della stagione il nostro percorso è stato un po' in salita perché non facevamo degli ottimi risultati, comunque c'era abbastanza casino. Successivamente io credo che ora, soprattutto dopo la partita con la Lazio, siamo tutti diventati più maturi e l'obiettivo playoff comunque rimane sempre il nostro obiettivo e ogni giorno miglioriamo insieme allo staff, insieme a noi stessi per continuare a sperare di raggiungere questo sogno che, a mio parere, arriveremo a giocare".